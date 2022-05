Une première fois, c’est toujours spécial. Ce n’est pas Florian Vermeersch qui dira le contraire. Pour la première fois de sa carrière, le Belge de 23 ans a levé les bras, ce dimanche, lors de l’Antwerp Port Epic (1.1). Au terme d’une course de 181 kilomètres (réputée pour ses secteurs gravelés) qu’il a bien maîtrisé, en s’extirpant d’un groupe de six coureurs, où Alpecin-Fenix était pourtant en supériorité numérique, avec l’autre Vermeersch, Gianni, et Timo Keilich. Le Français Adrien Petit et les Belges Thibau Nys et Jens Reynders ont également livré une belle bagarre mais c’est bien Versmeersch qui a placé l’attaque décisive, à deux kilomètres de l’arrivée, sur les routes larges de la métropole anversoise.