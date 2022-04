Il avait failli créer l’automne dernier l’une des plus grosses surprises de ces dix dernières années en terminant 2e sur le vélodrome de Roubaix où seul Sonny Colbrelli l’avait devancé. Six mois plus tard (reportée en raison de la pandémie, la reine des classiques avait eu lieu en octobre), Florian Vermeersch n’est plus tout à fait le même homme. Il le reconnaît, sa prestation sur les pavés du Nord et son résultat pour un néophyte, meilleur que celui de Tom Boonen (3e en 2002), ont changé sa vie.

Dimanche, le coureur de Lotto-Soudal est attendu, comme il l’est depuis la performance qui lui a permis de crever l’écran. Malheureusement pour lui, son début de saison n’a pas répondu à cette attente.

"C’est une déception, c’est vrai", disait-il en conférence de presse, ce jeudi. "À cause de la malchance, de ma chute au Samyn, puis encore dans d’autres courses, j’ai souffert du dos, je n’ai pu me montrer comme je le désirais. Je suis entré dans une sorte de spirale négative alors que j’avais bien débuté au Nieuwsblad en attaquant avec Küng et Vliegen. J’espère que cela ira mieux à partir de dimanche."

Le Flandrien réfute l’idée de subir de la pression pour confirmer son résultat.

"Non, la saison est encore longue même si c’est la dernière classique de mon printemps", dit-il. "J’aurai encore des chances à l’avenir, je suis jeune. J’espère, comme l’an dernier, rouler la finale, me montrer et jouer la gagne. On n’attend pas de moi que j’obtienne directement des résultats, j’ai jusqu’à 2024, mais ce n’est pas pour autant que je peux ne rien faire."

S’il s’est révélé dans une édition disputée sur un parcours boueux à l’extrême, Florian Vermeersch devra cette fois évoluer sur des secteurs pavés particulièrement secs et poussiéreux et bien sûr, il ne pourra plus jouer de l’effet de surprise en attaquant de loin.

"Je ne suis pas déçu, ce sera tout simplement autre chose que l’an dernier", poursuit le coureur de Lotto Soudal. "Je suis très motivé et j’ai beaucoup d’envie d’y être. Depuis le Grand Prix de l’Escaut (NdlR : le mercredi 6), j’ai bénéficié d’une bonne semaine de repos durant laquelle j’ai pu bien me préparer. Je pense que c’est toujours possible d’anticiper, mais cela sera plus difficile. D’ailleurs, cela devient de plus en plus dur, pas que pour moi. Les grands favoris n’hésitent plus à attaquer à 80 kilomètres de l’arrivée, mais je reste persuadé que je peux aller à Roubaix avec les gros canons."