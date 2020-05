À nouveau attaqué par le Texan, Floyd Landis lui a répondu.

Non, Lance Armstrong n’a pas changé. Le champion déchu est toujours aussi autoritaire et destructeur dans ses propos. Dans le documentaire qui lui est consacré et diffusé sur ESPN, qui espère un nouveau succès commercial après celui consacré à Michael Jordan (The Last Dance), Lance Armstrong évoque toutes ses vérités, du moins celles dont il se souvient (mais peut-on croire ce qu’il dit, lui qui a tant menti et triché durant des années ?). Tout en attaquant à nouveau Floyd Landis : "Ma vie pourrait être pire, je pourrais être Floyd Landis et me lever tous les matins en étant une merde."