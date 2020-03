G. Co.

G. Co.

G. Co.

Le Néerlandais ne s'est pas encore entraîné et n'est toujours pas à 100%.

RCS Sport, organisateur, entre autres, des Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico et de Milan-Sanremo a annoncé ce lundi que, malgré la propagation du coronavirus en Italie, toutes ces épreuves devraient avoir leu. Un soulagement pour la plupart des coureurs mais aussi des supporters qui voyaient le spectre d'une annulation se rapprocher en même temps que le nombre de cas positifs au fameux virus ne faisait qu'augmenter.

Pourtant, Mathieu Van der Poel pourrait malgré tout faire l'impasse sur les Strade Bianche ce samedi. Tombé malade dans la nuit de mercredi à jeudi, le triple champion du monde de cyclo-cross avait été contraint de déclarer forfait pour le Circuit Het Nieuwsblad. Mais son état de santé ne s'est pas amélioré ce week-end à tel point que le Néerlandais n'a pas été en mesure d'effectuer la reconnaissance du Tour des Flandres en compagnie de ses coéquipiers d'Alpecin-Fenix ce lundi.

Un état de santé qui inquiète à moins d'une semaine des Strade Bianche, où il aurait pu faire figure de favori samedi prochain pour sa première participation. À l'heure actuelle, aucune décision n'a été prise au sein de son équipe : "Sa participation éventuelle sera évaluée dans le courant de la semaine", a-t-on appris dans un communiqué.

Interviewé par le site spécialisé Cyclingnews, Christoph Roodhooft, manager de Van der Poel chez Alpecin-Fenix ne veut prendre aucun risque avec son poulain : "Nous allons voir quel impact la maladie aura sur sa condition avant de considérer sa participation. Normalement, cela devrait aller mais ce qui est certain, c'est qu'il ne partira que s'il est à 100%. Il est sans vélo depuis quatre ou cinq jours. Cela n'a aucun sens de participer avec un coureur non en forme dans une course comme les Strade Bianche, même si c'est Van der Poel."

Attendu comme l'homme du printemps après sa magnifique campagne 2019, Mathieu Van der Poel ne démarre pas 2020 de la meilleure manière.