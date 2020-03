Certains ont trouvé des idées plutôt originales pour s'occuper suite à l'annulation des courses du printemps.

Avec l'annulation de l'ensemble des courses cyclistes du printemps, c'est un gros morceau de la saison qui tombe à l'eau pour de nombreux coureurs qui en avaient fait leur objectif. Si certains continuent de s'entraîner normalement, il n'est pas toujours évident de trouver une motivation alors que personne ne sait quand les courses pourront reprendre.

Mathieu Van der Poel, qui avait fait du printemps et plus particulièrement du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix ses grands objectifs de la saison a dû changer ses plans. Malgré l'arrêt de la saison et l'incertitude quant à la reprise des différentes courses, le champion du monde de cyclo-cross a effectué un long entraînement de 220 kilomètres cette semaine mais ne se met aucunement de la pression : "Je ne veux pas rester sans rien faire. C'est vrai que je m'entraîne sans objectif pour me motiver mais je cherche seulement à conserver ma condition. J'étais dans les temps pour arriver en forme sur mes gros objectifs de la saison : le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Si nous pouvons les courir à l'automne, ce serait vraiment une bonne chose." Mais Van der Poel ne va pas exclusivement penser au vélo dans cette période plus calme. "Ces derniers jours, j'ai joué plus que d'habitude à Fortnite", concède celui qui reste un fan des jeux vidéos, "plus souvent que d'habitude, oui. Mais j'espère que ça ne va pas durer encore six mois."

220 kilomètres pour Mathieu Van der Poel, Oliver Naesen a lui encore été plus loin. L'ancien champion de Belgique a réalisé une sortie de... 365 kilomètres en compagnie de son ami Maxim Pirard, ancien champion du monde de Gran Fondo. Celui qui aurait dû être le chef de file de l'équipe AG2R La Mondiale sur les classiques pavées s'est mis en route à 5h30 pour un entraînement long de 12 heures : "Le printemps est ruiné pour moi. À cette période, mon agenda est complètement plein d'habitude, mais maintenant, il est totalement vide. Je ne sais pas trop ce que je vais faire dans les prochains jours. Mais de temps en temps, on peut se permettre de faire des choses un peu folles comme aujourd’hui."

S'entraîner à l'intérieur, Naesen ne veut pas s'y résoudre. Même si les mesures du gouvernement visent à dissuader un maximum les sorties, l'exercice physique à l'extérieur n'est pas totalement proscrit. "J'entends que la plupart de mes équipiers (français) ne peuvent absolument pas sortir de chez eux pour s'entraîner. Il s'entraînent donc sur des home trainer. Cela doit être vraiment infernal."

Un autre cycliste belge, Wout Van Aert, se contente lui de laisser le vélo de côté pendant quelques jours. "Depuis que l'UCI a décidé de supprimer l'ensemble des courses jusque fin avril, j'ai décidé d'effectuer une petite pause dans mes entraînements. Je me sens maintenant plus détendu", a-t-il publié sur les réseaux sociaux, "Je reprendrai l'entraînement la semaine prochaine pour commencer la préparation pour les courses de l'été. Jusque là, je vais aider ma femme, Sarah à faire le ménage dans la maison."

De son côté, Remco Evenepoel reste sérieux et continue de s'entraîner en fonction de la reprise des courses même si, à l'heure qu'il est, bien malin est celui qui peut dire quand celles-ci vont pouvoir reprendre : "Nous nous entraînons maintenant comme en hiver, en faisant de l'endurance plutôt que de l'intensif. Le but est que, lorsqu'on pourra recommencer, on ne soit pas sur les genoux."