Jean-François Bourlart, le manager, attend la reprise de la compétition avec impatience.

Cela commence à faire long, mais la reprise est enfin à l’horizon…" Comme tous les amoureux de cyclisme, Jean-François Bourlart digère l’actuelle période de sevrage en se raccrochant à la perspective des prochaines compétitions. À un peu plus d’un mois des Strade Bianche et de la Route d’Occitanie, où ses coureurs épingleront à nouveau un dossard à leur maillot le 1er août, le manager de la formation Circus-Wanty-Gobert fait le point sur les thématiques du moment.

La préparation