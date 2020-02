Le sprinter wallon a été pris dans une chute lors de sa course de reprise et souffre d'une lésion au mollet. Mais il devrait être au départ de la Ruta Del Sol, mercredi.

Après avoir vécu la pire saison de sa carrière en 2019, avec un problème au genou qui l’a handicapé du mois de mai jusqu’aux dernières compétitions, Jonas Van Genechten avait hâte de tourner la page et de débuter la nouvelle saison. Le sprinter hennuyer vient de le faire, puisqu’il a repris à la Clasica Almeria, où Pascal Ackermann s’est imposé. Mais le Belge de la formation B&B Hôtels Vital Concept p/b KTM a directement été contraint à l’abandon. Pas à cause de son genou. Mais à cause d’une chute.

"J’ai été pris dans une chute", explique l’ancien vainqueur d’étape du Tour d’Espagne. "Et je n’ai pas su finir la course. J’ai une lésion au mollet. Qui me faisait un peu peur dimanche. Mais j’ai pu rouler tranquillement ce lundi. Je pense donc que cela devrait aller dans deux jours pour le départ de ma prochaine course."

Soit la Ruta Del Sol, mercredi. Épreuve sur laquelle il espère plus de réussite. Pour enchaîner à nouveau les compétitions. Et retrouver son niveau. Pour à nouveau bien faire son boulot de poisson-pilote, notamment pour Bryan Coquard. Mais aussi pour tenter de retrouver les joies de la victoire. "La condition avait l'air correcte dimanche, à Almeria", ajoute encore Jonas Van Genechten.