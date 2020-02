En forme en ce début de saison, Loïc Vliegen espérait continuer à s'illustrer sur la Ruta Del Sol. Mais une lourde chute l'a privé d'un nouveau résultat ce jeudi. "Heureusement, je n'ai rien de cassé, mais j'ai des douleurs musculaires, des brûlures et beaucoup de contusions", explique le coureur de Circus-Wanty Gobert, qui n'a pas abandonné, au contraire de son coéquipier Jérémy Bellicaud. "J'espère que ceal ira mieux après un passage chez l'osthéo et un bon massage et un peu de repos. Mais entre le moment avant ma chute et quinze minutes après, je n'étais plus le même coureur..."

Avec sa chute, le dernier vainqueur du Tour de Wallonie a terminé à onze minutes du lauréat du jouer, Gonzalo Serrano. Mais il devrait repartir ce vendredi.