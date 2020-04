Froome annonce être de retour au top et rêve de gagner "plus de Tours de France que n'importe qui" © Belga Cyclisme N. Ch.

Le quadruple vainqueur du Tour dit avoir retrouvé son niveau et annonce qu'il sera à "100%" sur la Grande Boucle 2020. Grièvement blessé après une chute lors du Dauphiné Libéré 2019, le Britannique profite du confinement pour améliorer une condition qui était encore perfectible lors de sa reprise au Tour UAE, juste avant l'arrêt de la compétition, en février dernier. Le report du Tour de France au 29 août prochain devrait l'aider: "D'un point de vue très personnel, c'est un avantage d'avoir plus de temps pour me préparer pour le Tour mais ce n'est pas quelque chose que je vais célébrer, avec toutes les difficultés que les gens doivent affronter, d'un point de vue santé mais aussi économique" explique-t-il au journal L'Equipe qui l'a longuement interviewé.



Réaliste, le résident monégasque continue à parler du Tour 2020 au conditionnel. Pourtant, son annulation viendrait le priver d'un certain aboutissement après plus d'un an de rééducation: "J'ai fait plusieurs semaines à plus de trente heures sur mon home-trainer. Ce n'est pas facile, mais en même temps, quand j'ai attaqué ma rééducation, je ne pouvais pas sortir sur la route, donc je faisais déjà de longues heures. Mentalement, ce n'était donc pas trop compliqué, il fallait juste que je continue ce que je faisais déjà."



Actuellement, Froome s'entraîne dans sa salle de rééducation et sur home-trainer, puisqu'il est interdit aux sportifs de s'entraîner sur la voie publique à Monaco. Et il ne compte guère sur la possibilité de faire un stage en altitude avant le Tour: "Je suis sûr qu'il y aura des restrictions sur les voyages, sur les rassemblements dans les prochains mois, donc tout ça, ce seront des facteurs à prendre en compte pour la préparation." C'est donc à la maison que le Kenyan blanc devra combler le déficit de puissance de sa jambe droite qui est de l'ordre "de quelques pourcents", selon son propre aveu. "Je suis confiant, je serai au Tour à 100%". L'occasion pour lui d'ambitionner un 5e succès, alors que son rêve, médité pendant sa longue rééducation, est de finir sa carrière en ayant "gagné plus de Tours de France que n'importe qui".





"En 2013, j'aurais pu craquer sans Portal"



Il fut évidemment question de Nicolas Portal durant cette interview. Le directeur sportif de Froome a succombé à un arrêt cardiaque le 3 mars dernier: "On s'est rencontré en 2010, comme équipiers. Il parlait peu anglais mais tu pouvais voir qu'il avait bon caractère. Notre relation s'est renforcée d'année en année. D'un point de vue personnel et professionnel, il va y avoir un immense vide maintenant. Nico jouait un rôle si important... Il y a eu plusieurs moments où j'avais l'impression qu'il n'y avait que lui et moi en course. En 2013, pendant le Tour, je me suis retrouvé isolé, je n'avais plus aucun équipier, mais lui était si cool, alors que j'étais dans une situation très dangereuse. Je portais le maillot jaune et j'aurais pu tout perdre dans cette étape. Il n'a eu aucun moment de panique, il me disait juste qui suivre, il rendait les choses très simples. J'aurais pu craquer sans lui."