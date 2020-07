Froome quitte Ineos pour Israel Start-Up Nation: les raisons d’un départ © BELGAIMAGE Cyclisme Quentin Finné

Le quadruple vainqueur du Tour de France quittera la formation Ineos en fin de saison pour rejoindre Israel Start-Up Nation.



Lorsque les premiers bruissements de la rumeur s’étaient fait entendre au printemps, certains observateurs les avaient qualifiés de fantaisistes et téléguidés. Froome chez Israel Start-Up Nation, ce n’était là qu’une manœuvre de Michelle, la femme et agent du quadruple vainqueur du Tour, destinée à mettre la pression sur les décideurs de la formation Ineos. Officialisé ce jeudi par les deux équipes, le mouvement attendra la fin de la saison pour se matérialiser quand on avait un temps pensé que le Kenyan Blanc pourrait déjà disputer la prochaine Grande Boucle sous la bannière étoilée.



Pur produit de la Sky (devenue Ineos la saison dernière), Froome quittera donc fin décembre, au terme d’un actuel contrat qu’Ineos dit "avoir choisi de ne pas renouveler", ce qu’il a souvent appelé "sa maison" pour un autre toit après un bail de dix ans. un départ qui s’explique.