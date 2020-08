Fuglsang, la trentaine triomphante Cyclisme Bertrand Boulenger © LAPRESSE

Le Danois de 35 ans vit actuellement ses meilleures années sur le vélo.



On ne saura jamais si Jakob Fuglsang aurait gagné le 114e Tour de Lombardie sans la terrible chute de Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step). Le Danois ne s’est d’ailleurs pas aperçu que le grandissime favori de la course était tombé dans la descente du Mur de Sormano. "J’ai vu que Remco n’était plus avec nous après cette ascension et j’ai entendu qu’il était tombé, mais je pensais qu’il était encore en course", indiquait le coureur Astana après coup.



(...)