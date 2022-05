Il arrive comme toujours avec un énorme appétit. Et une certaine fraicheur. Mathieu van der Poel n’a que dix jours de course dans les jambes cette saison. Le Néerlandais volant avait dû retarder sa reprise à cause d’une blessure au genou et de maux de dos et n’avait repris qu’à Milan-Sanremo, où il avait directement rappelé son niveau au peloton en se classant troisième. Il a ensuite gagné A Travers la Flandre et le Tour des Flandres pour la deuxième fois ces deux épreuves. Sans parvenir, dans la foulée, à dominer à nouveau l’Amstel Gold Race ni à dompter Paris-Roubaix, qui se refuse toujours à lui pour l’instant. Il n’a plus couru depuis l’Enfer du Nord, pour récupérer et être prêt pour le Giro. "Même si j’ai peu couru, ma période des classiques a été intense", commente le petit fils de Raymond Poulidor. "J’ai dû faire une sorte de contre-la-montre pour être prêt et à la fin, j’étais un peu fatigué. J’aurais aimé prendre un peu plus de repos avant le Giro, mais je voulais être au départ de ce Grand Tour, qui m’a toujours semblé être une course très cool."

Pour ses ambitions, avec lui, rien ne change. Elles sont élevées. Et multiples. Mathieu van der Poel visera des victoires d’étape. Et toutes les opportunités. Après avoir porté le maillot jaune pour sa découverte du Tour de France, l’an passé, il rêve d’ajouter un maillot rose à sa collection pour son premier Tour d’Italie. "Je ne sais pas si je serai en mesure de prendre le maillot de leader", évoque-t-il. "Je suis dans une position un peu différente par rapport au Tour 2021, quand j’étais déterminé à prendre le maillot jaune, pour tout le symbole que cela représentait." Par rapport à son papy, Raymond Poulidor, décédé un an plus tôt. "Il faudra voir le début de l’épreuve et notamment cette première étape, ce vendredi", poursuit Mathieu van der Poel. "Cela paraît simple de se dire de gagner directement et d’avoir donc tout de suite mais le maillot rose, mais ce sera loin d’être le cas. Le final est en montée (pour arriver au château de Visegrad), mais ce n’est pas très pentu. Nous avons été reconnaître le final. Ce ne sera pas évident d’attaquer et de lâcher les purs sprinters comme Caleb Ewan."

S’il a déjà 27 ans, Mathieu van der Poel n’est pas comme la majorité des routiers. Il a peu d’expérience des épreuves de trois semaines. "Sur ce Giro, mon but est aussi d’aller au bout", termine-t-il. "Je ne l’avais pas fait sur le Tour de France l’an passé, car je devais partir pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Tout le monde dit qu’un coureur sort plus fort d’un Grand Tour. C’est mon but. Je suis curieux de voir comment mon corps va réagir, notamment en troisième semaine, dans les cols mythique."

Il espère aussi que son dos tiendra le coup.