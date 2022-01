Le champion de Belgique espère succéder à Boonen sur les Champs-Élysées.

Cette saison, Wout van Aert aura la liberté qu’il attendait tant sur les routes du Tour de France. S’il chassera les étapes sur la Grande Boucle, son objectif sera également d’endosser le maillot vert de meilleur sprinter sur les Champs-Élysées. Exploit qui n’est plus arrivé à un coureur belge depuis 2007. Il s’agissait de Tom Boonen à l’époque. "J’espérais bénéficier de cette faveur, ce sera le cas, commente WVA. Je suis heureux de pouvoir me battre pour le classement par points. Mais j’aurai aussi une mission pour le classement général. On veut remporter les deux maillots à Paris."