Wout van Aert, 26 ans, a remporté en 2020 Milan-Sanremo, les Strade Bianche, deux étapes du Tour de France, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre national du contre-la-montre. Il a aussi décroché deux médailles d'argent aux Mondiaux d'Imola, dans le chrono et la course sur route, et terminé deuxième du Tour des Flandres. Cette moisson de résultats lui a déjà valu de remporter le Trophée National du Mérite Sportif jeudi.

Shari Bossuyt, Sanne Cant, Jolien D'Hoore (pour un quatrième trophée), Lotte Kopecky et Jesse Vandenbulcke sont nommés pour le Trophée de la Flandrienne 2020.

Un jury d'experts a désigné les cinq finalistes qui sont soumis au vote des coureurs professionnels belges.

Il n'y a pas de traditionnelle soirée de gala, en raison de la crise sanitaire.