Le Français, victime de la chute collective survenue dans le final de la dixième étape, a dû renoncer peu après le départ de Lovere.

"Dès le départ fictif, j’ai ressenti des douleurs au genou. C’était déjà le cas dimanche mais j’avais pu boucler l’étape. Cette fois, ce n’était pas possible. Je suis forcément déçu de quitter le Giro de cette façon mais je ne pouvais plus continuer", a expliqué Tony Gallopin. Le coureur Ag2R La Mondiale, victorieux sur le Tour de France 2014 et sur la Vuelta 2018, était venu en Italie dans le but de remporter une étape.