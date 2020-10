Pour beaucoup, la classique flandrienne devient par la force des choses une des dernières possibilités de réussir la saison.

Gageons qu’on parlera beaucoup de l’annulation de Paris-Roubaix, ce dimanche matin au départ de Gand-Wevelgem. Pour des raisons de sécurité (sanitaire), les concurrents à la succession d’Alexander Kristoff partiront depuis la Porte de Menin, à l’extérieur de la ville, et non du centre d’Ypres, d’où s’élance pour la première fois la classique flandrienne.

Ce lieu de départ modifié n’est pas le seul changement de parcours que va connaître la course. Gand-Wevelgem est la classique des éventails. Elle pourrait vraiment mériter son surnom ce week-end si, comme on l’annonce, le vent de nord-ouest souffle avec force et notamment dans la région des Moeren, dans le Westhoek, où la course a très régulièrement explosé.

