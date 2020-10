Ce Gand-Wevelgem marque le début des classiques flandriennes dont le point d’orgue sera le Tour des Flandres.

Une fois n’est pas coutume, en cette année très particulière pour cause de pandémie de coronavirus, les classiques flandriennes vont marquer la fin de cette saison cycliste pour le moins tronquée. Car de nombreuses classiques printanières ont été annulées cette saison. On sait depuis de nombreux mois que le Grand Prix de l’E3 et À travers la Flandre n’ont pas été replacé au calendrier mais on a appris la semaine dernière l’annulation définitive de l’Amstel Gold Race et ce vendredi, celle de Paris-Roubaix.

