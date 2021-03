S’il doutait après son coup de mou dans le Tiegemberg, vendredi à l’E3, Wout Van Aert s’est rassuré ce dimanche. Une semaine avant le Tour des Flandres, l’Anversois a enlevé sa première classique en Belgique. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle qu’il aura retirée des dernières courses. Tant à Milan-Sanremo, à Harelbeke qu’à Gand-Wevelgem, son équipe est apparue nettement plus forte et capable de l’entourer qu’on ne le pensait.

Tout s’annonce au mieux pour que l’on revive ce dimanche de Pâques la revanche de la dernière édition du "Ronde van Vlaanderen" entre les trois ténors des classiques. Sans avoir couru la classique des éventails, les deux autres membres du club des "trois grands", Mathieu Van der Poel et Julian Alaphilippe, peuvent être considérés aussi comme les gagnants du week-end élargi.