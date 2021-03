La 83e édition de Gand-Wevegem se déroule, ce dimanche, sur un parcours de 264 kilomètres pimenté par onze ascensions et trois chemins. Le Kemmel, juge de paix, sera escaladé à trois reprises et par ses deux versants pavés.

En l’absence de quelques grands noms tels que Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) ou encore le triple lauréat Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), le favori du jour se nomme Wout Van Aert (Jumbo-Visma). En cas d’arrivée au sprint, l’Anversois devra se méfier de Sam Bennett, Davide Ballerini (Deceuninck – Quick-Step), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) et des anciens vainqueurs Alexander Kristoff (UAE Emirates) et John Degenkolb (Lotto-Soudal). En cas de course de mouvement, souvent favorisée par le vent, Yves Lampaert (Deceuninck – Quick-Step), Greg Van Avermaet, Oliver Naesen (Ag2r Citroën) et Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) pourront sans doute tirer leur épingle du jeu.

A noter que les équipes Trek-Segafredo, de Jasper Stuyven et du tenant du titre Mads Pedersen, et Bora-Hansgrohe, de Pascal Ackermann, ont renoncé à prendre le départ en raison de cas positifs au Covid-19.

L’arrivée est prévue aux alentours de 16h00.