Filippo Ganna est un métronome. Et le Piémontais s’évertue à tuer tout suspense dès qu’il prend part à un contre-la-montre. À Al Hudayriat Island, ce lundi, le coureur Ineos-Grenadiers a remporté son huitième chrono consécutif, discipline dans laquelle il est invaincu depuis plus d’un an.

(...)