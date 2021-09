À ce rythme-là, il conviendra bientôt de se renseigner sur la traduction italienne du terme seum ! Après nous avoir coupé l’herbe sous le pied lors des derniers Euros de football (défaite en quart de finale) et de cyclisme (succès de Colbrelli devant Evenepoel) et déjà privé Wout Van Aert d’un titre mondial il y a un an à Imola, l’Italie s’est un peu plus profilée comme la nouvelle bête noire du sport belge ce dimanche.



(...)