"Je me suis vraiment amusé aujourd’hui !" Lorsque la phrase aux contours candides est lâchée, un petit sourire aux lèvres, par l’un des pyromanes les plus compulsifs du peloton (Julian Alaphilippe), elle prend soudainement une tout autre résonance. Au lendemain du prologue inaugural du Tour de La Provence, la première étape au profil plutôt anonyme a pris des allures d’un feu d’artifice de près d’une heure et demie par la grâce d’un mistral qui fit éclater le peloton en trois groupes à 80 kilomètres de l’arrivée. Une finale XXL avec les Ineos du maillot noir (leader du général) Filippo Ganna à la manœuvre et les Quick-Step Alpha Vinyl en intermittents d’un spectacle cinq étoiles qui permit à un groupe d’une vingtaine de coureurs de rapidement prendre le large dans les plaines de la Camargue où l’armada britannique avait décidé de lâcher les chevaux !

