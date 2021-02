Paris-Roubaix est une affaire de rouleurs. Cette évidence tient aux spécificités du tracé de l’Enfer du Nord, totalement plat et truffé de secteurs pavés favorisant les grosses cylindrées. La Reine des Classiques a d’ailleurs consacré à trois reprises l’un des plus grands spécialistes du contre-la-montre de l’histoire en la personne de Fabian Cancellara. "Spartacus" est, à ce jour, le seul coureur à avoir gagné Paris-Roubaix et les championnats du monde du chrono. Mais il ne serait pas étonnant que le Bernois soit rejoint, dans les prochaines années, par Filippo Ganna.