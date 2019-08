Filippo Ganna, triple champion du monde de poursuite, est un vrai spécialiste de l’effort solitaire. Ce samedi, à La Haye, l’Italien d’Ineos a remporté sa troisième victoire professionnelle à l’occasion du contre-la-montre individuel du BinckBank Tour.

Des succès tous acquis en 2019 et en chrono. "Je suis tombé jeudi mais tout va beaucoup mieux. Je voulais jouer ma carte à fond dans ce contre-la-montre, ma spécialité. Je suis vraiment très heureux d’avoir remporté cette étape", s’est réjoui Filippo Ganna. L’Italien a ainsi fait honneur à son titre de champion national acquis à Bedonia fin juin. "C’est spécial de s’imposer avec ce maillot distinctif. J’ai eu un peu de chance avec le vent qui ne soufflait pas trop fort au moment où je me suis élancé. J’ai fait une bonne course", a expliqué le coureur de 23 ans. Comme bon nombre de ses équipiers de chez Ineos, Filippo Ganna représente à coup sûr l’avenir du cyclisme mondial.