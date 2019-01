Gaviria au Tour de San Juan

Le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates) a remporté au sprint la quatrième étape du Tour de San Juan cycliste disputée sur 185,8 km entre Jachal et San Augustin en Argentine mercredi. Au terme d'un sprint royal, Fernando Gaviria a devancé le Slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe) et un autre Colombien, José Alvaro Hodeg de l'équipe Deceuninck-Quick Step. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserve son maillot de leader au classement général.

Patrick Lefevere mécontent

Le tableau idyllique de Deceuninck-Quick – Step (deux victoires d'étapes) à San Juan a été sérieusement assombri par le comportement déplacé d’Iljo Keisse. Une photo prise vendredi dernier après un entraînement, où l’on peut observer le coureur belge adopter une position suggérant un acte sexuel derrière une serveuse, en est la cause. Ce geste a fini par aboutir à l’exclusion pure et simple d’Iljo Keisse de la course argentine, malgré les excuses du coureur Deceuninck – Quick-Step. Patrick Lefevere, le patron de l’équipe belge, a fini pour monter au créneau, ce mercredi, afin de contester la sanction infligée à son coureur. "Bien sûr, je ne suis pas content d'Iljo. C'est une faute et il le sait. Il a payé 80 dollars d'amende et la police a classé l'affaire, mais cette femme continue à en faire toute une histoire. Elle veut de l'argent, non ? Si cela ne dépend que de moi, toute l'équipe quitte le Tour de San Juan. Nous allons examiner ce que dit le règlement UCI avant de nous décider", a expliqué Patrick Lefevere à nos confrères du Laatste Nieuws.

Daniel McLay s’impose au Herald Sun Tour

Le Britannique d’ EF Education First a devancé au sprint le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Sky) et le Néerlandais Wouter Wippert (EvoPro Racing) après les 97,9 km parcourus sur le circuit de Philip Island. Un groupe de douze coureurs a devancé de quatre secondes un premier peloton. L’Australienne Chloe Hosking (Ale Cipollini) s’est imposée chez les dames. La deuxième des cinq étapes du Herald Sun Tour reliera, ce jeudi, Wonthaggi à Churchill sur un parcours vallonné de 127 kilomètres.

Deux monstres du sport espagnol se rencontrent

À l’image de la Lotto-Soudal, l’équipe Movistar a préparé sa saison à la Rafael Nadal Academy de Manacor. L’occasion pour Alejandro Valverde de rencontrer le récent finaliste malheureux de l’Open d’Australie (NdlR : le Majorquin a été défait dimanche 6-3 6-2 6-3 par le N°1 mondial Novak Djokovic). "Ce fut un luxe de passer ces jours à l’académie avant de commencer le Challenge de Majorque, ainsi que de saluer un athlète et une personne du calibre de Rafael Nadal. Bonne chance dans ta saison", a ainsi twitté Alejandro Valverde.

Début du challenge de Majorque

L’épreuve commence ce jeudi avec le Trofeo Ses Salines, qui s’achèvera au sommet du Puig de Sant Salvador (5 kilomètres à 6,2 % de moyenne). L’occasion pour Alejandro Valverde (Movistar), Fabio Aru (UAE Team Emirates), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) et Warren Barguil (Arkea-Samsic) de se tester pour leurs reprises. Plusieurs Belges dont Tim Wellens (Looto-Soudal) seront au départ. Trois autres challenges suivront dans cette course par étapes à la carte sans classement général.

Le programme :

Jeudi : Trofeo Ses Salines 176,9 km

Vendredi : Trofeo Andratx Lloseta 172,4 km

Samedi : Trofeo de Tramuntana Soller 140,1 km

Dimanche : Trofeo Palma 159,6 km