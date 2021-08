Cela faisait près d’un an, depuis le 16 septembre dernier, que Fernando Gaviria n’avait plus levé les bras en vainqueur. Une longue période, trop longue, pour un sprinter qui, jusqu’à ce qu’il soit contaminé par le coronavirus, en début de saison 2020, était l’un des plus rapide et prolifique du peloton.

En enlevant la 3e étape du Tour de Pologne, la plus longue avec ses 226 kilomètres entre Sanok et Rzeszow, le Colombien a retrouvé le sourire et fait le plein de confiance pour la suite de la saison. Il a devancé le jeune Olav Kooij, un coéquipier de Wout van Aert, et Phil Bauhaus, le vainqueur de la première étape. Premier Belge, Jonas Rickaert a terminé 6e.