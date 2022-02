Le temps est une notion à géométrie variable. Vainqueur à 46 reprises lors de ses six premières saisons dans le peloton professionnel (2015-2020), Fernando Gaviria avait vu les jours et les mois suivants prendre des allures d’éternité depuis l’entame de l’année 2021. La faute à un mutisme peu en rapport avec un palmarès qui recense tout de même, entre autres, cinq étapes sur le Giro et un maillot jaune sur le Tour de France (2018, en plus de deux étapes la même année).