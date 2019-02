Geraint Thomas ne sera pas au départ du Tour d'Italie le 11 mai prochain à Bologne. Le Britannique du Team Sky l'a confirmé à la BBC ce mercredi après avoir laissé planer le doute pendant de longues semaines.

Il centrera donc sa préparation sur le Tour de France où il est appelé à défendre son titre.

"Le Giro me tentait mais je ne veux pas gâcher mes chance d'obtenir un grand résultat au Tour. En tant que tenant du titre, je veux me présenter au meilleur de ma forme", a-t-il expliqué à la télévision britannique. "J'ai un compte en suspens avec le Giro", a ajouté Thomas qui était tombé en 2017 et avait été contraint à l'abandon. "Peut-être que j'y serai l'année prochaine. Cette année, je me concentre sur le Tour."

Le 6 juillet prochain à Bruxelles, le Team Sky se présentera donc avec deux fers de lance: Thomas Geraint et Chris Froome, désireux de décrocher une 5e couronne sur la Grande Boucle.

En l'absence des deux cadors sur les routes italiennes, ce sera au jeune Colombien Egan Bernal d'endosser le rôle de leader.