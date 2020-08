Quelques jours après avoir conquis le tître de champion d’Italie, le voilà champion d’Europe. Le sprinteur italien connaît une résurrection après des années de galère et de désillusions.

"Je vis la meilleure saison de ma carrière. champion d'Italie, champion d'Europe. C'est un moment magique », lâchait Giacomo Nizzolo, euphorique à l’arrivée des championnats d’Europe sur route de ce mercredi.

Une victoire acquise de justesse, le sprinteur italien reconnaît avoir mal lancé son vélo. "C'était tout juste avec Démare. J'ai déjà perdu cette course d'un rien il y a quelques années (ndlr : au GP de Plouay 2013) et cette fois, je la gagne avec un écart minime. J'en suis très heureux. C'est un moment magique. »