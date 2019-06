Gilbert au Dauphiné

Revenu d’un stage en altitude en Sierra Nevada, Philippe Gilbert s’alignera sur le Critérium du Dauphiné (départ à Aurillac ce dimanche). Le vainqueur de Paris-Roubaix, qui ne s’est plus aligné en compétition depuis Liège-Bastogne-Liège, effectuera son retour à la compétition au sein d’une équipe Deceuninck-Quick Step également composée d’Alaphilippe, Cavagna, Declercq, Hodeg, Stybar et Vakoc.

Aru de retour après son opération

L’Italien Fabio Aru, 28 ans, signera sa rentrée en compétition ce dimanche 9 juin au Grand Prix de Lugano un peu plus de deux mois après son opération de l’artère iliaque de la jambe gauche le 1er avril dernier. Il n’avait plus couru depuis son abandon dans la troisième étape de Paris-Nice, le 12 mars. Des problèmes de santé qui l’ont empêché de disputer le Giro. “J’ai suivi à la lettre le programme qu’on m’a prescrit pour recouvrer des forces après l’opération”, explique le vainqueur de la Vuelta 2015 . “Et je dois dire que tout s’est vraiment très bien passé, jusqu’à présent du moins. C’est pourquoi, en accord avec les staffs technique et médicaux, nous avons décidé qu’il me serait utile de participer au GP de Lugano pour me confronter au rythme de la course. Ensuite nous évaluerons la situation, et pourrons envisager la suite...”

Van Aert confirme: pas de Mondial sur route en 2019

Même si le sélectionneur national Rik Verbrugghe espérait encore le faire revenir sur sa décision de ne pas participer au prochain Mondial sur route dans le Yorkshire (29 septembre), convaincu que le tracé colle aux qualités du coureur de chez Jumbo-Visma, Wout Van Aert a confirmé qu’il ne prendrait pas part au rendez-vous arc-en-ciel cette année. “Je compte m’aligner sur les deux cross américains dans l’Iowa (15 septembre) et à Waterloo (20 septembre), a-t-il confié au Het Laatste Nieuws. Je refermerai logiquement ma saison 2019 sur route lors de la Bretagne Classic et souhaite prendre un peu de repos dans la foulée.”

Van Moer passe pro un mois plus tôt que prévu

Brent Van Moer, 21 ans, passe de l’équipe Lotto Soudal U23 à la formation WorldTour avec laquelle il a signé un contrat de deux ans. Ce passage s’est fait un mois plus tôt que prévu. Van Moer va disputer ses premières courses professionnels ce mois-ci, aux Hammer Series Limburg (7-9 juin) et au Tour de Belgique (12-16 juin). Vice-champion du monde du monde du contre-la-montre espoirs, il est également double champion de Belgique du monde du contre-la-montre espoirs. Cette saison, il a remporté le contre-la-montre du Triptyque des Monts et Châteaux.

Roglic incertain pour le Tour de France

Troisième du dernier Tour d’Italie, Primoz Roglic n’a pas encore décidé de sa participation, ou non, au prochain Tour de France. Quatrième de la Grande Boucle en 2018, le Slovène devrait poser son choix à la mi-juin, en concertation avec le staff de la formation Jumbo-Visma, en fonction de la manière dont il aura récupéré du Giro.