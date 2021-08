Gilbert épaulera bien Evenepoel lors du prochain Euro disputé dans le Trentin (12/9).

Comme si les reflets de l’arc-en-ciel éblouissaient déjà l’horizon à près d’un mois de l’échéance, les commentaires fleurissant autour du choix cornélien que le sélectionneur national Sven Vanthourenhout aura à poser pour définir les huit sélectionnés belges pour le prochain Mondial en feraient presque oublier une perspective plus imminente pour notre équipe nationale.

Du 8 au 12 septembre, le Trentin accueillera les prochains championnats d’Europe que Remco Evenepoel a érigés, depuis plusieurs semaines déjà, en réel objectif du dernier volet de sa saison et lors desquels il doublera contre-la-montre et course en ligne avec la même ambition.