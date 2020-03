Le coureur de chez Lotto-Soudal est prêt à livrer une seconde partie de saison très intense.

Comme beaucoup, Philippe Gilbert avait sans d oute imaginé tout autrement le déroulement de son dernier dimanche de mars il y a encore quelques semaines de cela. Plutôt que de prendre le départ de Gand-Wevelgem ce matin, le Liégeois doit se contenter actuellement de séances de home-trainer sans réelles perspectives.

"Ce n’est pas facile de trouver la motivation pour s’entraîner quand on ne sait pas trop quand on reprendra la compétition, a redit l’Ardennais dans un Facebook-Live pour le compte de la marque Ekoï. Je ne m’astreins pas à de trop longues séances car il sera important de disposer de suffisamment de fraîcheur mentale dans une seconde partie de saison qui sera forcément plus dense. Cela sera probablement au moins aussi important que la forme physique selon moi."

C’est que le coureur de chez Lotto-Soudal pense bien que les classiques trouveront une nouvelle place dans le calendrier qui sera remanié par l’UCI dans les prochaines semaines.

"Ce ne sera pas facile, mais je crois qu’on les courra bien cette année, même si ce sera un peu plus tard et peut être sous une forme un peu différente. Lorsque la compétition recommencera, ce sera différent, mais ce sera beau. La seconde partie de saison risque d’être très intense avec peu de repos entre les courses pour les coureurs. On pourrait par exemple disputer un monument pratiquement chaque week-end à une certaine période. Mais je suis assez habitué à ce rythme puisque j’étais sur le pont du Grand Prix de l’E3 à Liège-Bastogne-Liège ces dernières années."