L’Ardennais, focalisé sur la Primavera selon son entourage, est déjà en grande forme.

Il y a peu, évoquant la reprise des compétitions, Eddy Merckx constatait que la longue coupure due au coronavirus profiterait sans doute aux plus jeunes coureurs qui arrivent normalement en condition plus rapidement. Pourtant, Merckx ne doutait pas que les coureurs les plus expérimentés sauraient aussi comment se préparer convenablement. Philippe Gilbert vient de confirmer les dires de son ami. Jeudi, l’Ardennais s’entraînait sur les routes belges et il a frappé les imaginations.