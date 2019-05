Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) a remporté la 2e étape du Tour d'Italie, qui reliait Bologne à Fucecchio sur une distance de 205 km dimanche.



Le champion d'Allemagne s'est imposé au sprint devant l'Italien Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Jasper De Buyst (Lotto Soudal) a terminé 8e et premier Belge.

L'échappée matinale, formée en tout début de course, a été reprise à 7 km de l'arrivée, lorsque les Italiens Marco Frapporti (Androni), Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini) et Mirco Maestri (Bardiani-CSF) et le François Bidard (AG2R-La Mondiale), les derniers fuyards, ont été rejoints par le peloton, qui a alors préparé le sprint final.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservé le maillot rose de leader qu'il avait endossé samedi à la suite de son succès dans le contre-la-montre de Bologne.

Pascal Ackermann, 25 ans, a enlevé dimanche la 13e victoire de sa carrière, la 4e cette année après la Clasica de Almeria, la Bredene Coxyde Classic et Eschborn-Francfort.

Lundi, la 3e étape mènera le peloton de Vinci à Orbetello sur 219 km.