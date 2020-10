Giro: aucun cas positif au coronavirus lors des derniers tests effectués

Cyclisme

Belga

Aucun cas positif au coronavirus n'a été décelé lors des tests effectués jeudi et vendredi par RCS Sport, l'organisateur du Tour d'Italie, sur les coureurs et membres du staff du Giro. L'Union cycliste internationale (UCI) et RCS Sport l'ont annoncé conjointement samedi.