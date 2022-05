Même s’il est en rose, le champion olympique reste menacé par un étonnant Hindley.

Le Giro a terminé sa deuxième semaine et a confirmé sa réputation de grand tour le plus spectaculaire de l’année. L’étape de samedi, entre Santena et Torina, a rappelé à tous les organisateurs de grandes courses qu’il ne fallait pas forcément enchaîner les cols en haute montagne pour avoir du spectacle. Magnifiquement dessinée en moyenne montagne, cette étape restera, à coup sûr, comme l’un des grands moments de l’année 2022.

Si elle a vu Simon Yates s’imposer, cette étape épique a également vu le grandissime favori du Giro, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) endosser le maillot rose. Mais à six jours de l’arrivée à Vérone - qui prendra la forme d’un contre-la-montre de 17 kilomètres -, le champion olympique n’est pas 100 % serein.