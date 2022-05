Giro: Ciccone remporte la 15e étape au terme d'une longue échappée Cyclisme La Rédaction L'Italien de la Trek a mis la balle au fond après s'être glissé dans la bonne échappée du jour, constituée de... 27 coureurs. © Belga

Giulio Ciccone a remporté la 15e étape du Tour d'Italie, ce dimanche, au sommet de Cogne.



Les prétendants au classement général ont laissé une solide échappée se disputer la victoire. Et à ce petit jeu, l'Italien s'est montré plus costaud que Buitrago et Carthy.