Biniam Girmay a pris sa revanche sur Mathieu van der Poel, ce mardi. Après avoir dû laisser le Néerlandais s'imposer lors de la première étape, l'Erythréen l'a dominé au sprint dans la dixième étape. L'occasion de rafler son premier succès en grand tour et de ravir toute son équipe.Si la pépite de 22 ans a géré la fin d'étape avec l'expérience d'un vieux roublard, elle a ensuite commis un vrai pêché de jeunesse sur le podium en ouvrant la bouteille de Prosecco destinée au vainqueur de manière imprudente, recevant le bouchon dans l'oeil. Contraint de filer à l'hôpital sans même passer par la case interview, Girmay avait décidé de prendre sa décision concernant un éventuel abandon après une bonne nuit de sommeil.Et cette décision semble avoir été prise: selon la Gazzetta dello Sport, le coureur ne repartira pas ce midi pour la 11e étape. Il laisse notamment le champ libre à Arnaud Démare dans la course au maillot cyclamen (meilleur sprinteur).L'équipe Intermarché - Wanty-Gobert devrait communiquer rapidement sur cet abandon et donner plus de nouvelles de l'état de santé de son coureur. Comme nous l'écrivions déjà après la première étape, lorsque Mathieu van der Poel avait frôlé le même accident que "Bini" , recevoir un bouchon dans l'oeil est une cause de cécité accidentelle répandue. Espérons que l'Erythréen n'ait aucun dommage à long terme, sans quoi la suite de sa carrière pourrait être en danger.