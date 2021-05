Cette 16e étape du Giro aurait dû être l'étape reine de cette 104e édition. Avec quatre cols mythiques et des conditions dantesques, tous les ingrédients étaient réunis pour avoir une grande étape qui allait bousculer le classement général. Mais peu après 10h30 et une réunion entre le syndicat des coureurs professionnels (CPA) et les organisateurs (RCS), la décision a été prise de raccourcir l'étape, l'amputant du Passo Fedaia et du Passo Pordoi.

Dès lors, la course ne fera plus que 155 kilomètres de long avec les seuls Crossetta et Passo Giau comme difficultés.

S'il reste donc deux difficultés et que les conditions seront très difficiles, il ne faut pas s'attendre à une grande bagarre entre les favoris avant les derniers kilomètres, voire même à une neutralisation au vu de la dernière descente qui sera rendue dangereuse par la pluie.

Le nouveau parcours 16e étape :

© D.R.

Suivez la 16e étape en direct commenté dès 13h30: