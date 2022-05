Si les favoris du Giro se sont finalement disputé la victoire d'étape, l'échappée du jour a longtemps été animée par Diego Rosa et Natnael Tesfatsion, qui étaient en tête de la course dans la descente qui précédait le terrible Blockhaus.Mais le compatriote de Biniam Girmay a tiré tout droit dans un virage, se faisant une grosse frayeur. Avant d'être en mesure de repartir et terminer l'étape.