Ce Tour d’Italie réussit toujours autant aux attaquants. Et aux débutants. Pour la troisième fois depuis le départ de ce Giro, la victoire d’étape est revenue à un jeune coureur, aligné sur son premier Grand Tour, sur lequel il a décroché son premier succès chez les pros. Après le Français Victor Lafay, après le Suisse Mauro Schmid, c’est cette fois l’Italien Lorenzo Fortunato qui s’est imposé au sommet du terrible Zoncolan. Échappé en compagnie de dix autres coureurs, cet Italien de 25 ans ne partait pas avec les faveurs des pronostics face à des adversaires bien plus renommés, comme Bauke Mollema ou George Bennett. Mais c’est lui qui a dompté le redoutable Zoncolan.

En gérant parfaitement le monstre du Frioul. En ne paniquant pas quand Jan Tratnik a attaqué. Avant de contrer, de revenir sur le Slovène et de le distancer. "Dans l’échappée, mon coéquipier Vincenzo Albanese a accompli un travail remarquable pour moi", explique-t-il. "J’ai veillé à ne pas me découvrir trop tôt en vue des trois derniers kilomètres très difficiles. J’ai vraiment dû tout donner au plus fort de la pente. Je n’ai pas de mots par rapport à ce succès, c’est fabuleux. Pour moi. Mais aussi pour mon équipe."

Soit la petite formation EOLO-Kometa, dirigée par… deux anciens vainqueurs du Tour d’Italie, avec Alberto Contador et Ivan Basso. Après trois saisons à l’échelon continental, cette formation issue de la Fondation Alberto Contadior est montée d’une division cette saison. "Depuis la réception de notre invitation pour le Tour d’Italie, notre premier Grand Tour, notre but était de faire honneur à cette wildcard en nous battant pour une victoire d’étape et le voilà, ce succès d’étape", se réjouit la direction sportive de l’équipe. Alberto Contador a bondi de joie en regardant la fin de l’étape tandis qu’Ivan Basso a savouré. "Nous sommes une équipe basée sur un projet à moyen et long terme, c’est un projet qui mise sur la jeunesse", ajoute Ivan Basso. "Ces dernières années ont montré que ce n’est pas l’âge le plus important, mais le fait d’être prêt."