Trois côtes de première catégorie et une de troisième figuraient au menu de cette journée.

Un groupe de dix-neuf coureurs s'est formé en tête après une quarantaine de kilomètres : Harm Vanhoucke et Thomas De Gendt (Lotto Soudal), l'Argentin Eduardo Sepulveda, les Italiens Davide Villella et Dario Cataldo et l'Espagnol Héctor Carretero (Movistar), l'Australien Rohan Dennis (Ineos), le Portugais Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), l'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates), l'Australien Ben O'Connor , le Sud-Africain Louis Meintjes et l'Erythréen Amanuel Gebreigzabhier (NTT Pro Cycling), le Suisse Kilian Frankiny (Groupama FDJ), le Danois Jesper Hansen (Cofidis), le Russe Ilnur Zakarin et l'Espagnol Victor De la Parte (CCC), l'Autrichien Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren), l'Espagnol Oscar Rodriguez (Astana) et le Français Geoffrey Bouchard (Ag2r)

Les trois premières ascensions du jour - Forcella Valdona (21,9 km à 6,6 pour-cent), Monte Bondone (20,2 km à 6,8 pour-cent) et le Passo Durone (10,4 km à 6 pour-cent) - permettaient à Ruben Guerreiro de prendre les points nécessaires pour s'emparer du maillot bleu de meilleur grimpeur, au détriment de Giovanni Visconti (Vini Zabu-KTM). Dans le groupe maillot rose, aucun favori ne sortait du bois.

Devant, Thomas De Gendt tentait à plusieurs reprises d'hausser le rythme avant l'ascension finale de Madonna di Campiglio (12,5 km à 5,7 pour-cent). A chaque fois, c'est Rohan Dennis (Ineos) qui ramenait le groupe de tête, réduit à quinze unités en cours de route.

L'Australien Ben O'Connor (NTT) attaquait à 7 km du but. L'Autrichien Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren) partait en contre, suivi peu après par De Gendt, rejoint par Ilnur Zakarin (CCC).

Les positions restaient figées: O'Connor conservait 31 secondes sur Pernsteiner. De Gendt devançait Zakarin pour s'emparer de la troisième place à 1:10. Harm Vanhoucke se classait sixième à 2:49.

Deuxième de l'étape de mardi, O'Connor signe la quatrième victoire de sa carrière, la deuxième de la saison après une étape à l'Etoile de Bessèges.

Dans le groupe maillot rose, une attaque de l'Australien Jai Hindley (Sunweb), troisième du général, était neutralisée par... son équipier néerlandais Wilco Kelderman, deuxième. En conséquence, les favoris arrivaient groupés à 5:11 du vainqueur. Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) conserve ainsi le maillot rose avec 17 secondes d'avance sur Kelderman et 2:58 sur Hindley.

Jeudi, la 18e étape reliera Pinzolo aux Laghi di Cancano pour une nouvelle arrivée au sommet, avec le Passo dello Stelvio programmé en cours de route.