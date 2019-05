Déjà à l'attaque jeudi, Mikel Landa est de nouveau passé à l'offensive vendredi lors de la 13e étape du Tour d'Italie en attaquant à 16 kilomètres de l'arrivée.

Le Basque a encore repris 1:37 au favori Primoz Roglic en plus des 28 secondes de la veille. Il est ainsi remonté à la 8e place à 5:08 du leader mais à 2:43 de Roglic. "C'était très dur, j'ai attaqué de loin. Avec les kilomètres et l'altitude, je suis arrivé épuisé. Mais je suis très content de ce que j'ai réalisé, de mes sensations", a affirmé le coureur Movistar. "Je suis satisfait de ce résultat, de ce que j'ai réalisé ces derniers jours. Mes coéquipiers ont fait un travail fantastique, je ne peux pas les remercier suffisamment pour ce qu'ils ont fait. Carapaz et Carretero m'ont beaucoup soutenu. J'ai vu les rivaux plus faibles, plus accessibles dans cette dernière ascension, et cela m'a donné envie de tenter ma chance. Cela booste le moral pour la suite. Nous continuerons à attaquer jusqu'à ce que les jambes le puissent. Espérons jusqu'à Vérone", a promis Landa en faisant allusion à la ville d'arrivée de la dernière étape.

"Je ne veux pas préjuger des faits, le Giro change beaucoup d'un jour à l'autre et nous devons l'examiner jour après jour. Samedi, une autre étape difficile nous attend et je vais continuer d'essayer. Il le faut, mais je sais aussi qu'on n'en est qu'à la treizième étape et que beaucoup de choses peuvent encore se passer."