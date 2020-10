Giro: le Stelvio, le "boss final" de la Sunweb Cyclisme Nicolas Christiaens © Belga

La formation allemande s'est distinguée par sa finesse tactique, notamment au Tour de France. Cela tombe bien, elle a tout en mains pour remporter le Tour d'Italie... à condition de faire les bons choix.



Ce jeudi, le classement général du Tour d'Italie se jouera en grande partie sur les pentes du Stelvio (24,8km à 7,4% de pente moyenne), dans une étape dantesque. Mais le sommet du col culminant à 2746 mètres d'altitude est situé à 37 kilomètres de l'arrivée, avant une longue descente, une partie de plaine et une dernière difficulté plus roulante (le Torri di Fraele, 9km à 6,8%). Être le plus fort pourrait ne pas suffire pour s'imposer.



(...)