Après le demi-jour de repos que le peloton s'est octroyé jeudi entre Rovereto et Stradella, laissant l'échappée se jouer la victoire avec plus de 20 minutes d'avance, la course va reprendre de la hauteur ce vendredi entre Abbiategrasso et Alpe di Mera.

Au menu de l'étape du jour, trois ascensions : Alpe Agogna (12,8 km à 3%), le Passo della Colma (7,7 km à 5,9%) et la difficulté principale au sommet de laquelle sera jugée à l'arrivée à Alpe di Mera (9,6 km à 9%).

C'est dans cette dernière ascension que les coureurs du classement général devraient se livrer une grande bagarre. Deux jours après sa défaillance vers Sega di Ala, Egan Bernal devra s'attendre à de nouvelles attaques de ses rivaux, principalement Simon Yates et João Almeida.

Côté belge, avec l'abandon de Remco Evenepoel, il faudra compter sur Louis Vervaeke et Harm Vanhoucke, les deux meilleures chances de victoire noire-jaune-rouge, en cas de succès de l'échappée.

Suivez la 19e étape en direct :

Le parcours de la 19e étape :