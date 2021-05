La 17e étape n’a pas été avare en surprises et rebondissements. À défaut d’avoir réellement mis Egan Bernal en difficulté, elle a rebattu complètement les cartes pour la lutte pour les deux autres places sur le podium. Dans le sillage (plus ou moins éloigné) du maillot rose, Damiano Caruso, plus solide que jamais, et Simon Yates, le seul à avoir repris vraiment du temps au Colombien (57 secondes), sont les vainqueurs d’une journée folle.