Giro: Santiago Buitrago remporte la 17e étape, Almeida perd du terrain Cyclisme La Rédaction Carapaz, Hindley et Landa se sont de nouveau neutralisé. Mais ils ont lâché Almeida. © Belga

Santiago Buitrago a remporté ce mercredi la 17e étape du Tour d'Italie, au terme d'une longue échappée. Le Colombien a repris les Néerlandais Van der Poel et Leemreize dans la dernière ascension du jour avant de s'imposer en solitaire.



Loin derrière, les favoris du Giro ont fait la guerre dans le dernier col. Joao Almeida est le grand perdant du jour, puisque le Portugais a lâché une minute et dix secondes sur Carapaz et Hindley.