Simon Yates remporte la 2e étape du Tour d'Italie, un chrono de 9 kilomètres dans les rues de Budapest. Le Britannique s'impose avec 3 secondes d'avance sur Mathieu van der Poel et 5 secondes sur Tom Dumoulin. Le coureur de l'équipe BikeExchange marque déjà un grand coup dans ce Giro.

Vainqueur vendredi, van der Poel garde néanmoins son maillot rose avec 11 secondes d'avance sur Yates et 16 sur Dumoulin.

Parmi les favoris, outre Yates et Dumoulin, ce sont Tobias Foss, Wilco Keldermann (+17") ou encore João Almeida (+18") qui limitent le mieux la casse. Derrière, on retrouve un peu plus loin Romain Bardet (+24"), Richard Carapaz (+25"), Mikel Landa (+33") ou encore Miguel Angel Lopez (+42"). Le premier Belge de ce chrono est Mauri Vansevenant (QuickStep Alpha Vinyl), 27e à 32 secondes.

Dimanche, le peloton du Giro roulera pour la dernière fois sur les routes hongroises, avec la 3e étape qui reliera Kaposvar à Balatonfured sur 201 km. Au lendemain de la 1e journée de repos, qui servira surtout à transférer le peloton de la Hongrie à l'Italie lundi, les coureurs du 105e Giro auront droit à une 4e étape corsée lundi, avec l'ascension de l'Etna au programme.