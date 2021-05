" Avec des larmes dans les yeux et une douleur au genou, je dois dire au revoir au Giro", a-t-il écrit sur Twitter.

"Ces deux dernières semaines, je n'ai pas pu travailler à mon niveau normal en raison de douleurs au genou. Il n'y a pas eu d'amélioration du tout. La seule bonne décision que je puisse prendre en ce moment est d'abandonner le Giro. Je suis désolé de laisser mes deux coéquipiers derrière moi."

De Gendt a lutté contre des douleurs au genou depuis le début de ce Giro. Il a persévéré et espéré une amélioration, mais cela ne s'est pas produit. Lotto Soudal n'a maintenant plus que deux coureurs restants dans la course : Stefano Oldani et Harm.