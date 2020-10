L’Italien et le Portugais font bien d’en profiter car rien ne dit que le Giro ira à son terme.

Le Tour d’Italie nous a offert ce vendredi une étape comme seule l’épreuve italienne en propose. La course a une nouvelle fois été magnifiée par la beauté des paysages traversés et la bataille livrée par les acteurs de cette 103e édition. Au terme d’une journée pimentée par les luttes pour la victoire d’étape, le maillot rose ou le maillot cyclamen du classement par points, Diego Ulissi s’est imposé à Monselice. Le Toscan de 31 ans compte désormais deux succès dans cette édition et huit sur la totalité de sa carrière dans le Giro. "Je ne m’attendais pas à gagner une autre étape mais c’est une sensation formidable", s’est réjoui le coureur UAE Emirates après l’arrivée.